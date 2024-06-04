Четверо людей поранені внаслідок ударів ворога по Херсонській області

Ворог бив по житлових кварталах. Також пошкоджено дитсадок, аптеку, підприємство, навчальний заклад.

Унаслідок учорашніх російських ударів по Херсонській області поранені четверо людей.

Під ворожим вогнем були Антонівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Велетенське, Станіслав, Томина Балка, Софіївка, Білозерка, Молодіжне, Берислав, Михайлівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Милове та Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 15 приватних будинків. Зафіксовано також влучання в навчальний заклад, дитячий садок, аптеку, офісну будівлю, газопроводи та територію агропідприємства. Побиті складське приміщення та приватні автомобілі", – сказав він.