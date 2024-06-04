На Покровському напрямку російські загарбники 35 разів атакували українські позиції, - Генштаб

Сили оборони за день вразили чотири засоби ППО окупантів.

На фронті за добу сталося 124 боєзіткнення

На 23:00 3 червня відбулося 124 бойових зіткнення. Наші оборонці протидіють численним спробам російських загарбників атакувати та просуватися в глибину нашої території, завдають їм ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони протягом доби уразили п’ять районів зосередження особового складу противника, чотири засоби ППО та одну артилерійську систему.

Протягом доби російські окупанти завдали по території України два ракетних удари із застосуванням шести ракет та 37 авіаційних ударів із застосуванням 51 КАБу, задіяли 359 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктах із застосуванням різних типів зброї.

На Харківському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанську. П’ять атак відбито, один бій триває в районі Вовчанська. Російські загарбники успіху не мають, ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районах Берестового та Стельмахівки, де на даний час триває два боєзіткнення. Наміри противника просунутися в сторону Синьківки, Невського та Тернів зазнали невдачі. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

За попередньою інформацією за поточну добу ворог втратив на цьому напрямку 61 особу. Знищено два автомобілі, пошкоджено танк, дві артсистеми та один ЗРК.

Сіверський напрямок залишається одним з найнапруженіших. Від початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби вклинитися в бойові порядки наших підрозділів в районах Білогорівки, Роздолівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки. 15 атак вже відбито нашими захисниками, дев’ять боєзіткнень ще тривають. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

Протягом доби, попередньо, ворог втратив живої сили 91 окупанта загиблими та пораненими. Також нашими воїнами знищено два танка, бойову броньовану машину, артилерійську систему та два засоби РЕБ.

Від початку доби на Краматорському напрямку російські загарбники п’ять разів атакували наші позиції в районах Калинівки, Іванівського та Кліщіївки. Ситуація напружена. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації ситуації на даному напрямку.

На Покровському напрямку російські загарбники 35 разів атакували наші позиції в районах Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового, Нетайлового та Невельського. 26 атак відбито нашими захисниками. Напруженої залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Новоселівки Першої, де іще триває дев’ять боєзіткнень. Наші захисники стримують ворога.

На Курахівському напрямку 10 спроб противника наблизитися до наших позицій в районах Красногорівки, Парасковіївки та Водяного були безуспішними.

На Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, триває бій в районі Малої Токмачки. Втрат позицій недопущено, ситуація контролюється нашими оборонцями.

На Придніпровському напрямку російські окупанти продовжують спроби відтіснити наших захисників від Кринок. Три штурмові дії противника зазнали невдачі.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.