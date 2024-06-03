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Двох мешканок Харківщини підозрюють у колабораціонізмі

Підозрювані добровільно зголосилися обійняти посади у Пенсійному фонді. 

Двох мешканок Харківщини підозрюють у колабораціонізмі
Двох мешканок Харківщини підозрюють у колабораціонізмі
Фото: Поліція Харківщини

Співробітники поліції повідомили про підозру у колабораційній діяльності двом мешканкам Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Одна з фігуранток обіймала посаду “главного спєциаліста отдєла контроля за прімєнєнієм пєнсіонного законодатєльства управлєния пєнсіонного фонда Харьковской області”. Вона з серпня по вересень 2022 року формувала списки пенсіонерів для виплати допомоги в розмірі 10 тис. російських рублів від окупантів. Також вона впроваджувала механізми реалізації громадянами права на пенсію відповідно до законодавства РФ.

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Інша жінка під час окупації обіймала посаду “архіваріуса отдєла адміністратівно-хозяйствєнной дєятельності отдєлєнія Пєнсіонного фонда Купянского района Харьковской області”. Вона відповідала за роботу архіву, систематизувала та зберігала інформацію про пільговиків.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, 41 та 45-річним жінкам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.

Їм загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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