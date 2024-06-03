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Кількість атак росіян збільшилася до 102. На різних напрямках бої тривають, - Генштаб

Зокрема, на Покровському напрямку наразі триває 11 боїв, а загальна кількість зіткнень за сьогодні зросла до 35.

Кількість атак росіян збільшилася до 102. На різних напрямках бої тривають, - Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

Загальна кількість атак російських окупантів на позиції українських військ по всій протяжності фронту з початку доби складає вже 102. Захисники України продовжують стійко тримати оборону.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Тривають бої в районі Вовчанська. Російські загарбники завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб. На даний час ворог завдав уже щонайменше 10 ударів КАБами з напрямків Бєлгорода і Шебекіно (РФ).

На Куп’янському напрямку російські війська 15 разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. З них два бойових зіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян з початку доби зросла до 21. 10 з них ще тривають в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Покровському напрямку наразі триває 11 боїв. Загальна кількість зіткнень за сьогодні зросла до 35. Безповоротні втрати ворога на напрямку складають майже 290 осіб вбитими і пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, чотири артсистеми та шість одиниць автомобільної техніки. Пошкоджено дві ББМ, одну артсистему та 1 одиницю автотранспортної техніки. На напрямку ворог застосовує КАБи. Також авіабомбами бомбардується Костянстинівка та Михайлівка на Курахівському напрямку та Золота Нива на Времієвському.

Крім того, ворог почав активніше діяти на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Малої Токмачки. Ворог атакував тут протягом дня сім разів.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

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