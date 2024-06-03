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РосЗМІ: у Білгородській області палає склад з боєприпасами, є постраждалі

Сеемеро окупантів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

РосЗМІ: у Білгородській області палає склад з боєприпасами, є постраждалі
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

В Росії у Білгородській області загорівся склад з боєприпасами, там постраждали семеро російських військових.

Про це повідомляє Тelegram-канал ASTRA.

"Вдень 2 червня поблизу хутора Гремучий Івнянського району Білгородської області у таборі російських військових пролунав вибух, який спричинив пожежу на складі боєприпасів", — ідеться у дописі.

Відомо, що унаслідок детонації боєприпасів поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро військових, їх госпіталізували.

Попередня причина інциденту нібито необережне поводження з боєприпасами.

Хутір Гремучий розташований приблизно за 39 кілометрів на північ від Білгорода. Від кордону з Україною до складу, де стався вибух, понад 63 кілометри.

  • На початку травня на Білгород впала авіабомба у той час, коли росіяни атакували Харківщину КАБами.
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