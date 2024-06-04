YASNO: У Києві у вівторок світло вимикатимуть і в "сірій зоні"

4 червня для Києва запроваджено більш жорсткі ліміти споживання електроенергії, аніж це було у понеділок. Через це енергетикам доведеться проводити стабілізаційні відключення навіть у години так званої "сірої зони" графіка.
Як пише голова компанії-постачальника енергії YASNO Cергій Коваленко у Facebook, зміни пов'язані із виведенням на ремонт двох енергоблоків атомних електростанцій. Також потребує робіт лінія, якою електроенергія імпортується зі Словаччини.
У вівторок для столиці обмеження становять 26%.
- Раніше Укренерго повідомило, що 4 червня ліміти споживання будуть діяти по всій Україні впродовж цілої доби.