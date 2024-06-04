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YASNO: У Києві у вівторок світло вимикатимуть і в "сірій зоні"

Столиці потрібно заощадити 26% від звичного споживання.

YASNO: У Києві у вівторок світло вимикатимуть і в "сірій зоні"
Сергій Коваленко
Фото: Сергій Костеж/Ліга

4 червня для Києва запроваджено більш жорсткі ліміти споживання електроенергії, аніж це було у понеділок. Через це енергетикам доведеться проводити стабілізаційні відключення навіть у години так званої "сірої зони" графіка.

Як пише голова компанії-постачальника енергії YASNO Cергій Коваленко у Facebook, зміни пов'язані із виведенням на ремонт двох енергоблоків атомних електростанцій. Також потребує робіт лінія, якою електроенергія імпортується зі Словаччини.

У вівторок для столиці обмеження становять 26%. 

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