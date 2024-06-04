Розширення дозволу для України бити по території РФ залежатиме від ситуації на полі бою, – Джон Кірбі

У Білому домі не виключають, що дозвіл Україні бити американською зброєю по території РФ може бути розширений.

Радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу зазначив, що розширення дозволу для України бити по території РФ залежатиме від ситуації на полі бою, повідомляє “Голос Америки”.

Журналісти під час брифінгу нагадали, що Держсекретар Ентоні Блінкен в останній день своєї поїздки до Європи сказав, що нинішній дозвіл може бути не останнім зняттям обмежень для Києва. На уточнювальне питання до Кірбі, про які саме розширення дозволу може йтися для ЗСУ, радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому додав, що не хоче забігати наперед "щодо рішень, які ще не були ухвалені".

"Як вам відомо, на кожному кроці цієї війни, оскільки війна змінювалася, умови на полі бою змінювалися, ми розвивали та змінювали свою підтримку України. І я б не очікував, що нинішній загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям", – сказав Кірбі.

За словами радника з комунікацій Білого Дому, заяви та заклики президента Зеленського розширити територію РФ, по якій дозволено вести вогонь американським озброєнням, для них зрозумілі, оскільки був втрачений час через затримку з допомогою зі США, і зараз РФ посилює атаки на Україну.

"Хто може звинувачувати президента Зеленського в тому, що він хоче отримати більше засобів і мати більші можливості використовувати ці засоби? Адже його країна продовжує бути під атаками, особливо на тлі досі послідовних зусиль Росії наражати на небезпеку Харків, одне з їхніх найважливіших міст на півночі", – пояснює Кірбі.

Посадовець Білого Дому не виключив можливості розширення дозволу для України у майбутньому та наголосив, що усе залежатиме від ситуації на полі бою.

"Ми і надалі будемо вести ці розмови з українцями. Безумовно, будемо. А чи призведе це до додаткових змін у політиці, я не можу сказати наразі. Але ми не будемо відвертатися від потреб України. І ми будемо надалі намагатися розвивати нашу підтримку, залежно від розвитку ситуації на полі бою", – підсумував радник Білого Дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.