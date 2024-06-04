Всього евакуювали 11 тисяч 629 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу постраждали 3 людини, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

4 червня близько 7:00 ворог обстріляв м.Куп'янськ. Попередньо постраждав 1 чоловік. Інформація оновлюється.

20:15 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горів будинок. Постраждала жінка.

18:42 м. Харків, пр-т Любові Малої, 30, Державний навчальний заклад. Частково зруйнована тильна сторона будівлі навчального корпусу. Постраждала жінка.

17:00 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь. Обстріл КАБ. Пошкоджено будівлю елеватора.

17:00 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горіли два гаражі та три вантажні автомобілі, дах котельні магазину.

15:20 Чугуївський р-н, Старосалтівська громада, с. Хотімля. Внаслідок обстрілу КАБ горіло 9 будинків на колесах, 15 металевих будинків, 4 яхти, 1 катер.

12:00 м. Куп'янськ. Влучання на територію цивільного підприємства.

На Харківському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанську. Пʼять атак відбито, один бій триває в районі Вовчанська. Російські загарбники успіху не мають, ситуація контрольована.

На Купʼянському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районах Берестового та Стельмахівки, де на даний час триває два боєзіткнення. Наміри противника просунутися в сторону Синьківки, Невського та Тернів зазнали невдачі. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Також Синєгубов опублікував відео з насліками ранкового обстрілу у місті Куп‘янськ.

Тим часом на Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули, ще 2 отримали поранення. Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 215 людей, у тому числі 30 дітей.