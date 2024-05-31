У Чехії стартує саміт міністрів закордонних справ НАТО

У Празі сьогодні відбуватиметься зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на полях заходу сказав, що Україна повинна мати право бити по російській території, пише "Європейська правда".
За словами Єнса Столтенберга, все більше союзників погоджуються з цією його тезою. Генсек додав, що після початку повномасштабного російського вторгнення Україна має безумовне право захищатися за допомогою ударів по російській території.
"Україна має право на самооборону, і це включає удари по цілях на території Росії. Це стає ще більш нагальним на тлі відкриття нового фронту", – пояснив він,
Столтенберг підкреслив, що українські удари мають оборонний характер. Водночас він зазначив, що союзники очікують від України відповідальності у питанні завдання ударів по Росії.
Генеральний секретар також звернув увагу, що Росія від початку повномасштабної війни погрожує "ескалацією", але погрози не мають підґрунтя.
Українські удари по Росії
- У зв'язку з забороною завдання ударів західною зброєю по військових цілях у Росії українці можуть застосовувати для цього лише зброю власного виробництва. І навіть це викликає невдоволення в деяких країн. Зокрема, міністру оборони США Ллойду Остіну не подобалися удари по НПЗ.
- Український президент наголошував, що удари по військових цілях у Росії – це про захист, а не про напад. Це необхідно для знищення установок, якими ворог обстрілює українців зі своєї території, а також для того, аби не дати Росії сформувати ударну групу для наступу. У Силах оборони удари по НПЗ аргументували тим, що ці заводи постачають паливо окупантам і загалом підтримують економіку країни-агресора.
- На тлі нового наступу на Харківську область все більше країн починають підтримувати дозвіл бити по Росії. За даними Politico, Джо Байден таємно схвалив українські удари по Росії, але – винятково по місцевості поблизу кордону з Харківською областю, де наразі ворог відкрив ще один фронт.