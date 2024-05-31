У Чехії стартує саміт міністрів закордонних справ НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розпочинає засідання Ради НАТО- Україна під час зустрічі міністрів закордонних справ А

У Празі сьогодні відбуватиметься зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на полях заходу сказав, що Україна повинна мати право бити по російській території, пише "Європейська правда".

За словами Єнса Столтенберга, все більше союзників погоджуються з цією його тезою. Генсек додав, що після початку повномасштабного російського вторгнення Україна має безумовне право захищатися за допомогою ударів по російській території.

"Україна має право на самооборону, і це включає удари по цілях на території Росії. Це стає ще більш нагальним на тлі відкриття нового фронту", – пояснив він,

Столтенберг підкреслив, що українські удари мають оборонний характер. Водночас він зазначив, що союзники очікують від України відповідальності у питанні завдання ударів по Росії.

Генеральний секретар також звернув увагу, що Росія від початку повномасштабної війни погрожує "ескалацією", але погрози не мають підґрунтя.

Українські удари по Росії