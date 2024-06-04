Там можна безкоштовно отримати юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу.

У Миколаєві та Миколаївській області запрацював гуманітарний штаб для переселенців з Херсонщини. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Через повномасштабне вторгнення РФ чимало наших людей вимушено залишили свої домівки і знайшли прихисток в інших безпечних регіонах. Для їх підтримки фахівці Херсонської ОВА продовжують організовувати гуманітарні офіси. Вони вже працюють у Кривому Розі та Києві”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у хабах можна безкоштовно отримати юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу, а також підтримати людей.

Офіс працюватиме за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 46 (Готель «Турист») з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00.

Щоб отримати допомогу у Миколаєві, заповніть форму за посиланням.

Більше інформації щодо роботи Хабу тут.