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У Миколаєві та Миколаївській області запрацював гуманітарний штаб для переселенців з Херсонщини

Там можна безкоштовно отримати юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу.

У Миколаєві та Миколаївській області запрацював гуманітарний штаб для переселенців з Херсонщини
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Миколаєві та Миколаївській області запрацював гуманітарний штаб для переселенців з Херсонщини. Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

“Через повномасштабне вторгнення РФ чимало наших людей вимушено залишили свої домівки і знайшли прихисток в інших безпечних регіонах. Для їх підтримки фахівці Херсонської ОВА продовжують організовувати гуманітарні офіси. Вони вже працюють у Кривому Розі та Києві”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у хабах можна безкоштовно отримати юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу, а також підтримати людей.

Офіс працюватиме за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 46 (Готель «Турист») з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00.

Щоб отримати допомогу у Миколаєві, заповніть форму за посиланням.

Більше інформації щодо роботи Хабу тут

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