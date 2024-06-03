У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Що говорять про нас наші діалекти
Що говорять про нас наші діалекти
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
"Україна визнає і Ізраїль, і Палестину", — Зеленський
"Україна визнає і Ізраїль, і Палестину", — Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

На відео зі знущанням з військовополонених можна зафіксувати щонайменше два воєнні злочини, ‒ Офіс генпрокурора

Наразі встановлюються всі особи, обличчя яких є на відео, та місце вчинення можливого злочину.

На відео зі знущанням з військовополонених можна зафіксувати щонайменше два воєнні злочини, ‒ Офіс генпрокурора
Юрій Бєлоусов
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

На відео зі знущанням з військовополонених у Харківській області можна встановити щонайменше два воєнні злочини.

Про це Радіо Свобода повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Наразі встановлюються всі особи, обличчя яких є на відео, та місце вчинення можливого злочину.

У таких випадках зазвичай складно ідентифікувати військовослужбовців, адже вони маскуються, підкреслив Бєлоусов. 

“Ці ж настільки нахабно себе поводять, що, я думаю, це дуже спростить нам роботу”, ‒ сказав він.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За його словами, є “висока ймовірність, що такий факт мав місце, тому що це непоодинокі випадки”. Це поширена практика ставлення російських військовослужбовців, їхнього командування до військовополонених, що демонструє свідому зневагу до міжнародного гуманітарного права, додав очільник департаменту. 

“З того відео, яке ми бачили, ми можемо встановити мінімум два воєнних злочини, передбачені, зокрема Римським статутом”, ‒ зауважив Бєлоусов.

  • Під час моніторингу соціальних мереж харківські прокурори виявили відео жорстокого поводження із полоненими захисниками на Харківському напрямку. На відео російські військові, серед іншого, б'ють українських військових та імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.
  • Потім журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що встановлено особу злочинця, який знущався над українськими військовополоненими. Ним виявився молодший лейтенант Олексій Кіпрін. Він воював санітарним інструктором у неонацистській групі “Русичі” проти України, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до регулярних військ Росії. 
  • Росія неодноразово порушувала правила поводження з військовополоненими, зокрема страчувала їх. Лише за цю зиму Місія ООН зафіксувала 32 страти українських полонених. 
  • Росіяни умисно публікують відео убивств. Торік вони розстріляли беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили в чоловіка після його слів "Слава Україні!". Після нього росіяни страчували й інших захисників.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies