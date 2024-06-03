На відео зі знущанням з військовополонених можна зафіксувати щонайменше два воєнні злочини, ‒ Офіс генпрокурора

Наразі встановлюються всі особи, обличчя яких є на відео, та місце вчинення можливого злочину.

На відео зі знущанням з військовополонених у Харківській області можна встановити щонайменше два воєнні злочини.

Про це Радіо Свобода повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Наразі встановлюються всі особи, обличчя яких є на відео, та місце вчинення можливого злочину.

У таких випадках зазвичай складно ідентифікувати військовослужбовців, адже вони маскуються, підкреслив Бєлоусов.

“Ці ж настільки нахабно себе поводять, що, я думаю, це дуже спростить нам роботу”, ‒ сказав він.

За його словами, є “висока ймовірність, що такий факт мав місце, тому що це непоодинокі випадки”. Це поширена практика ставлення російських військовослужбовців, їхнього командування до військовополонених, що демонструє свідому зневагу до міжнародного гуманітарного права, додав очільник департаменту.

“З того відео, яке ми бачили, ми можемо встановити мінімум два воєнних злочини, передбачені, зокрема Римським статутом”, ‒ зауважив Бєлоусов.