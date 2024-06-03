На відео зі знущанням з військовополонених можна зафіксувати щонайменше два воєнні злочини, ‒ Офіс генпрокурора

На відео зі знущанням з військовополонених у Харківській області можна встановити щонайменше два воєнні злочини.
Про це Радіо Свобода повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.
Наразі встановлюються всі особи, обличчя яких є на відео, та місце вчинення можливого злочину.
У таких випадках зазвичай складно ідентифікувати військовослужбовців, адже вони маскуються, підкреслив Бєлоусов.
“Ці ж настільки нахабно себе поводять, що, я думаю, це дуже спростить нам роботу”, ‒ сказав він.
За його словами, є “висока ймовірність, що такий факт мав місце, тому що це непоодинокі випадки”. Це поширена практика ставлення російських військовослужбовців, їхнього командування до військовополонених, що демонструє свідому зневагу до міжнародного гуманітарного права, додав очільник департаменту.
“З того відео, яке ми бачили, ми можемо встановити мінімум два воєнних злочини, передбачені, зокрема Римським статутом”, ‒ зауважив Бєлоусов.
- Під час моніторингу соціальних мереж харківські прокурори виявили відео жорстокого поводження із полоненими захисниками на Харківському напрямку. На відео російські військові, серед іншого, б'ють українських військових та імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.
- Потім журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що встановлено особу злочинця, який знущався над українськими військовополоненими. Ним виявився молодший лейтенант Олексій Кіпрін. Він воював санітарним інструктором у неонацистській групі “Русичі” проти України, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до регулярних військ Росії.
- Росія неодноразово порушувала правила поводження з військовополоненими, зокрема страчувала їх. Лише за цю зиму Місія ООН зафіксувала 32 страти українських полонених.
- Росіяни умисно публікують відео убивств. Торік вони розстріляли беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили в чоловіка після його слів "Слава Україні!". Після нього росіяни страчували й інших захисників.