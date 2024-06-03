Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Що говорять про нас наші діалекти
Що говорять про нас наші діалекти
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
"Україна визнає і Ізраїль, і Палестину", — Зеленський
"Україна визнає і Ізраїль, і Палестину", — Зеленський
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
ГоловнаСуспільствоВійна

Імітація страти і побиття: прокуратура почала розслідування жорсткого поводження з полоненими на Харківському напрямку

Причетних до знущань шукають. 

Імітація страти і побиття: прокуратура почала розслідування жорсткого поводження з полоненими на Харківському напрямку
Росіяни знущалися над військовополоненими
Фото: Харківська обласна прокуратура в Telegram

Харківська обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

Йдеться про жорстоке поводження із полоненими захисниками на Харківському напрямку. Прокурори під час моніторингу соцмереж виявили відповідне відео, повідомили в прокуратурі

На відео російські військові б'ють українських військових та імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.

"Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР", – додали в прокуратурі.

Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

Причетних до знущань над українцями шукають. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies