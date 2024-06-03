Імітація страти і побиття: прокуратура почала розслідування жорсткого поводження з полоненими на Харківському напрямку

Харківська обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Йдеться про жорстоке поводження із полоненими захисниками на Харківському напрямку. Прокурори під час моніторингу соцмереж виявили відповідне відео, повідомили в прокуратурі.

На відео російські військові б'ють українських військових та імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.

"Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР", – додали в прокуратурі.

Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

Причетних до знущань над українцями шукають.