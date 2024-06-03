Російські окупанти обстріляли школу на Херсонщині

Сьогодні, 3 червня, зранку російські військові обстріляли школу у Томиній Балці Білозерської громади Херсонщини.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок ворожих ударів в освітньому закладі пошкоджено фасад, навчальні приміщення, а також потрощено шибки. Постраждалих серед місцевих жителів немає.
- Російська армія в неділю знову била по житлових кварталах Херсонської області. Постраждав медичний заклад. Минулося без поранених.
- В ніч на перше червня унаслідок обстрілів Херсонської області постраждали п'ятеро людей. Під ворожим вогнем опинилися 16 населених пунктів.