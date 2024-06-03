Російські окупанти обстріляли школу на Херсонщині

Внаслідок ворожих ударів в освітньому закладі пошкоджено фасад, навчальні приміщення, а також потрощено шибки. Постраждалих серед місцевих жителів немає.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні, 3 червня, зранку російські військові обстріляли школу у Томиній Балці Білозерської громади Херсонщини.

Постраждалих, на щастя, немає.

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