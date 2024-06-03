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Російські окупанти обстріляли школу на Херсонщині

Постраждалих, на щастя, немає.

Російські окупанти обстріляли школу на Херсонщині
Пошкоджена атаками РФ школа на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні, 3 червня, зранку російські військові обстріляли школу у Томиній Балці Білозерської громади Херсонщини.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок ворожих ударів в освітньому закладі пошкоджено фасад, навчальні приміщення, а також потрощено шибки. Постраждалих серед місцевих жителів немає.

Понівечена школа на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА
Понівечена школа на Херсонщині
Понівечена школа на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА
Понівечена школа на Херсонщині

  • Російська армія в неділю знову била по житлових кварталах Херсонської області. Постраждав медичний заклад. Минулося без поранених.
  • В ніч на перше червня унаслідок обстрілів Херсонської області постраждали п'ятеро людей. Під ворожим вогнем опинилися 16 населених пунктів.
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