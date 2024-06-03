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П’ятеро жителів Донеччини поранені через російські атаки

Протягом доби росіяни здійснили 1982 обстріли Донецької області.

П’ятеро жителів Донеччини поранені через російські атаки
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

Через російьку агресію поранено п'ятеро жителів Донеччини. Протягом доби росіяни здійснили 1982 обстріли області. Про це інформує Нацполіція. 

У Білозерському внаслідок обстрілів травмовано двох цивільних осіб, пошкоджено 4 багатоквартирних будинки.

Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Донеччини

З артилерії окупанти накрили Залізне – поранили двох мирних жителів, пошкодили дві приватних оселі, адмінбудівлю та котельню.Ще одну людину поранено у Вовчому, пошкоджено приватний будинок.

Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Донеччини

За даними Генштабу, ситуація на Покровському напрямку продожує бути складною та напруженою. Там досі тривають бої біля Сокола на Донеччині. Також ворог активно штурмує інші напрямки. 

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