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У Києві керівника філії державного банку запідозрили в крадіжці коштів з рахунку клієнтки

За даними слідства, він залучив до цього двох спільників. 

У Києві керівника філії державного банку запідозрили в крадіжці коштів з рахунку клієнтки
Голова філії банку і двоє спільників отримали підозри в крадіжці коштів з рахунку клієнтки
Фото: Офіс генерального прокурора

У Києві керівник філії одного з державних банків отримав підозру в знятті з клієнтських рахунків $169 000.

За даними слідства, керівник використовувати доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінансування. Він моніторів рахунки з великими сумами, власники яких тривалий час не використовували їх, повідомили в Офісі генерального прокурора.

У травні 2023 очільник філії зацікавився рахунком клієнтки на майже 169 000 доларів. 

"Він скопіював усі дані рахунку, паспортні та персональні дані клієнтки і передав інформацію двом спільникам – чоловіку та жінці", – йдеться у повідомленні.

Спільники виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, а замість фото справжньої клієнтки вклеїли туди фото співучасниці шахрайства. Згодом вона у перуці та окулярах з підробленими документами пройшла у відділенні банку верифікацію та змінила фінансовий номер телефону.

Жінка отримала доступ до валютного рахунку клієнтки, конвертувала 169 000 доларів у гривні та перевела 6,2 млн грн на картку. За ці кошти її спільники придбали золоті прикраси. 

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучили жіночі перуки, окуляри, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12 700 доларів США, 40 500 гривень. Також вилучено автомобілі INFINITI FX35, BMW I3 та LEXUS LX 470.  

Фігуранти отримали підозри в шахрайстві. 

Правоохоронці перевіряють причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки. Про які саме банки йдеться – в Офісі генпрокурора не уточнили.

Поліція Києва додала, що правоохоронці встановили ще п’ятьох потерпілих, з чиїх рахунків зловмисники аналогічним чином зняли гроші.

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