Формування наглядової ради "Енергоатому" завершиться найближчими тижнями

Найближчими тижнями має завершитись конкурсний відбір і буде сформована наглядова рада НАЕК “Енергоатом”.

Про це повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев, зазначили у пресслужбі Мінекономіки.

"«Зараз ми завершуємо процедури відбору кандидатів у наглядову раду однієї з найбільших державних компаній – “Енергоатому”. Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств проводить співбесіди з відібраними кандидатами. Впродовж найближчих тижнів незалежна наглядова рада має бути створена", – повідомив Соболев.

Від корпоратизації НАЕК "Енергоатом" і формування наглядової ради залежить реалізація багатьох великих стратегічних проєктів та залучення інвестицій.

У міністерстві додали, що прозоре корпоративне управління найважливіших українських енергетичних компаній – це одна з умов інтеграції України в Європу.