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Формування наглядової ради "Енергоатому" завершиться найближчими тижнями

Завершується процедура відбору кандидатів.

Формування наглядової ради "Енергоатому" завершиться найближчими тижнями
Фото ілюстративне

Найближчими тижнями має завершитись конкурсний відбір і буде сформована наглядова рада НАЕК “Енергоатом”. 

Про це повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев, зазначили у пресслужбі Мінекономіки.

"«Зараз ми завершуємо процедури відбору кандидатів у наглядову раду однієї з найбільших державних компаній – “Енергоатому”. Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств проводить співбесіди з відібраними кандидатами. Впродовж найближчих тижнів незалежна наглядова рада має бути створена", – повідомив Соболев.

Від корпоратизації НАЕК "Енергоатом" і формування наглядової ради залежить реалізація багатьох великих стратегічних проєктів та залучення інвестицій.

У міністерстві додали, що прозоре корпоративне управління найважливіших українських енергетичних компаній – це одна з умов інтеграції України в Європу.

  • У січні 2024 року "Енергоатом" зареєстрували як акціонерне товариство. У лютому компанія отримала свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на понад 306 млрд грн. 
  • Тоді ж уряд призначив президента ДП “НАЕК “Енергоатом” Петра Котіна виконуючим обов‘язки голови правління новоствореного АТ “НАЕК “Енергоатом”.
  • Рішення про створення АТ "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі, Кабінет Міністрів ухвалив 29 грудня 2023 року. 
  • Стартом активного процесу корпоратизації ДП "НАЕК «Енергоатом»" можна вважати 19 жовтня 2022 року, коли Верховна Рада України у першому читанні ухвалила проєкт закону про перетворення держпідприємства в акціонерне товариство "НАЕК «Енергоатом»", 100% акцій якого належатимуть державі.
  • Цей крок відповідає міжнародним зобов’язанням нашої країни – щодо приведення керування державними підприємствами у відповідність до міжнародних стандартів. Законом враховано всі особливості атомної галузі України при переході на сучасну модель корпоративного управління.
  • Зеленський підписав закон про корпоратизацію "Енергоатома" ще 17 березня 2023 року. Це стало черговим кроком на виконання міжнародних зобов’язань України.
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