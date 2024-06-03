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Директор Інституту української мови НАН України: новий правопис досі перебуває на доопрацюванні

Представити остаточну версію збираються цьогоріч, але пізніше. 

Директор Інституту української мови НАН України: новий правопис досі перебуває на доопрацюванні
Фото: 200baliv.org.ua

Затверджений в 2019 році новий український правопис все ще перебуває на доопрацюванні, і його остаточний варіант оприлюднять наприкінці року. Про це Радіо Свобода сказав директор Інституту української мови Національної академії наук України, професор Павло Гриценко.

Він пояснив, що ухвалений п'ять років тому і погоджений тодішнім прем'єр-міністром правопис "не був підготовлений якісно, до того стану, коли його можна подавати як завершений державний документ". Правопис із Інститутом української мови не погодили.

"Якась дивовижна сверблячка гнала людей у шию: давай, давай, давай. Не погодивши навіть з Інститутом української мови остаточний варіант, було передано правопис на затвердження. Звичайно, там десятки, десятки помилок, грубих помилок, неточностей", – сказав Гриценко.

Він нагадав, що цей варіант правопису було опубліковано на урядовому сайті, а деякі видавці вже надрукували його на продаж.

"Потім кинулися, мовляв, давай, підпільно готувати іншу версію, забирати всі-всі грубезні помилки, додаючи нових. Так народився той правопис, який зараз Міністерство освіти виставляє нібито як легітимний. Але це нелегітимний правопис. Легітимний той, який ухвалений Кабінетом міністрів, який приховують", – сказав Гриценко. 

Професор пояснив, що оприлюднювали два варіанти правопису: ухвалений Кабміном і так званий авторизований, опублікований зрештою МОН.

  • 3 червня 2019 на сайті МОН опублікували оновлений український правопис. 
  • У травні на сайті Інституту мовознавства імені Олександра Потебні Національної академії наук України з’явився повний текст нової редакції Українського правопису. Три роки над ним працювала Національна комісія з правопису. Умовно зміни стосуються двох великих груп: змін у написанні слів і варіантних доповнень до чинної норми правопису. 
  • Для переходу на оновлені правила відвели п'ять років, тобто перехідний період завершився цього травня.
  • У червні 2019 року відкрили провадження за позовом ГО "Правова держава" та жительки Херсона, яка діяла в інтересах своєї неповнолітньої доньки. Відповідачем був Кабінет Міністрів, третя особа у справі – Міністерство освіти і науки України.
  • У 2021 році ОАСК скасував впровадження оновленого правопису.
  • Нещодавно Верховний суд підтвердив чинність правопису 2019 року.
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