Директор Інституту української мови НАН України: новий правопис досі перебуває на доопрацюванні

Затверджений в 2019 році новий український правопис все ще перебуває на доопрацюванні, і його остаточний варіант оприлюднять наприкінці року. Про це Радіо Свобода сказав директор Інституту української мови Національної академії наук України, професор Павло Гриценко.
Він пояснив, що ухвалений п'ять років тому і погоджений тодішнім прем'єр-міністром правопис "не був підготовлений якісно, до того стану, коли його можна подавати як завершений державний документ". Правопис із Інститутом української мови не погодили.
"Якась дивовижна сверблячка гнала людей у шию: давай, давай, давай. Не погодивши навіть з Інститутом української мови остаточний варіант, було передано правопис на затвердження. Звичайно, там десятки, десятки помилок, грубих помилок, неточностей", – сказав Гриценко.
Він нагадав, що цей варіант правопису було опубліковано на урядовому сайті, а деякі видавці вже надрукували його на продаж.
"Потім кинулися, мовляв, давай, підпільно готувати іншу версію, забирати всі-всі грубезні помилки, додаючи нових. Так народився той правопис, який зараз Міністерство освіти виставляє нібито як легітимний. Але це нелегітимний правопис. Легітимний той, який ухвалений Кабінетом міністрів, який приховують", – сказав Гриценко.
Професор пояснив, що оприлюднювали два варіанти правопису: ухвалений Кабміном і так званий авторизований, опублікований зрештою МОН.
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