Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Верховний Суд підтвердив чинність українського правопису, який затвердили у 2019 році. Зокрема, як йдеться у постанові, суд залишив без змін постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 11 травня 2021 року, якою апеляційний суд визнав протиправним та анулював рішення Окружного адмінсуду Києва щодо скасування нового правопису.

Також у суді зазначили, що постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на рішення.

"Український правопис, чинна редакція якого була затверджена постановою Кабінету Міністрів України 22 травня 2019 року, успішно подолав чергову спробу послаблення позицій державної мови. Захистивши його, ми зміцнюємо основу основ національної ідентичності", – зазначив він.

Також зазначив, що вже минув 5-річний перехідний період, протягом якого діяли як старі, так і нові норми правопису.

Тому уповноважений наполягає на необхідності масштабного використання чинного правопису в усіх сферах суспільного життя.

"Ми вимагаємо використовувати правопис повсюдно, але водночас наполягаємо на тому, щоб Міністерство освіти і науки України посилило своє відповідальне лідерство та спонукало до виконання дорожньої карти", – написав Кремінь.

Він також нагадав, що з 2025 року національний мультимедійний тест проводитиметься на основі чинної редакції українського правопису.

Що відомо про справу

22 травня 2019 року Кабінет Міністрів схвалив нову редакцію українського правопису. Вона набула чинності з 3 червня 2019 року. Документ підготувала спеціально створена Національна комісія з питань правопису, до складу якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

У червні 2019 року відкрили провадження за позовом ГО «Правова держава» та жительки Херсона, яка діяла в інтересах своєї неповнолітньої доньки. Відповідачем був Кабінет Міністрів, третя особа у справі — Міністерство освіти і науки України.

28 січня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною та нечинною постанову уряду, якою затвердили український правопис у новій редакції.

У березні 2021 року Міністерство юстиції подало апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував постанову про нову редакцію «Українського правопису».

У травні того ж року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду про новий правопис української мови.



Про норми нового українського правопису у матеріалі LB.ua "Пів яблука та Атени: що є нового в українському правописі", а також про зміни, які не дуже і нові, у тексті "Правопис: плюси, мінуси та важливі моменти".