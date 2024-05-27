Розгляд справи судді Князєва перенесли на 17 червня

Вища рада правосуддя вирішила перенести розгляд справи судді Владислава Князєва на 17 червня.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВРП.
"За результатами розгляду питань порядку денного засідання Перша Дисциплінарна палата вирішила (ухвалила) відкласти на 17 червня 2024 року розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду КНЯЗЄВА Всеволода Сергійовича, відкритої за скаргами Буртник Христини Василівни та Національного агентства з питань запобігання корупції", – йдеться у повідомленні.
Таке рішення прийняли на засіданні першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.
Сьогодні Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет, але продовжив до 27 липня строк дії обов'язків, покладених на колишнього голову суддю Верховного суду Всеволода Князєва.
Що відомо про справу Князєва
- 15 травня 2023 під час отримання другого траншу хабара у розмірі $450 тисяч (загальна сума становила майже 3 млн доларів) Князєва і адвоката Горецького викрили "на гарячому". 16 травня НАБУ і САП повідомили обом про підозру.
- ZN.UA повідомляло, що ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
- Спершу ВАКС обрав Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді – до 55 млн грн. Наприкінці вересня Апеляційна палата ВАКС залишила колишнього Князєва в СІЗО, але знову зменшила розмір застави – до 45 млн грн. Потім Князєву продовжили термін перебування у СІЗО з розміром застави у 35 млн грн.
- Наприкінці січня Князєв вийшов під заставу в розмірі 18,1 млн грн. 28 березня ексголові Верховному Суду продовжили дію обов'язків до кінця травня.
- У жовтні минулого року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та адвокатом, якого викрили разом із Князєвим. Згідно з угодою, близько 50 млн грн перекажуть на потреби ЗСУ: 21 млн — гроші, які адвокат зобов'язався надати, ~29 млн — вилучені під час розслідування кошти.