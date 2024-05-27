Розгляд справи судді Князєва перенесли на 17 червня

Таке рішення винесли на засіданні першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя вирішила перенести розгляд справи судді Владислава Князєва на 17 червня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВРП.

"За результатами розгляду питань порядку денного засідання Перша Дисциплінарна палата вирішила (ухвалила) відкласти на 17 червня 2024 року розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду КНЯЗЄВА Всеволода Сергійовича, відкритої за скаргами Буртник Христини Василівни та Національного агентства з питань запобігання корупції", – йдеться у повідомленні.

Таке рішення прийняли на засіданні першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Сьогодні Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет, але продовжив до 27 липня строк дії обов'язків, покладених на колишнього голову суддю Верховного суду Всеволода Князєва.

Що відомо про справу Князєва