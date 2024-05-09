Апеляційний суд визнав незаконним припис НАЗК щодо в.о. голови Конституційного Суду Головатого

Головатий заявив про тиск на суд і на нього зокрема з боку НАЗК.

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу від виконувача обов'язків голови Конституційного Суду Сергія Головатого.

Як ідеться на сайті КСУ, апеляція визнала незаконними припис Нацагентства з питань запобігання корупції щодо Головатого.

Торік у вересні НАЗК скерувало запит із вимогою надати інформацію та копії певних документів, частина з яких стосувалася конституційного провадження. Конституційний Суд надав НАЗК запитувану інформацію і частину документів, а решту відмовився, зіславшись на брак законних підстав надання.

Тоді НАЗК внесло припис Головатому, вимагаючи надати копії всіх документів, а після склало протокол за невиконання своїх вимог.

За результатами розгляду протоколу НАЗК Голосіївський районний суд Києва визнав Сергія Головатого винним у вчиненні адміністративного правопорушення. Тепер же апеляція визнала незаконним припис НАЗК та скасувала постанову суду першої інстанції.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Головатий заявив, що дії НАЗК слід розглядати як політичний тиск на суд і суддю. В.о. голови Конституційного Суду зазначив, що пов'язує ці події з відкриттям провадження у справі про укладення Харківських угод 2010 року і призначенням його суддею-доповідачем.