У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
ГоловнаПраво

Апеляційний суд визнав незаконним припис НАЗК щодо в.о. голови Конституційного Суду Головатого

Головатий заявив про тиск на суд і на нього зокрема з боку НАЗК.

Апеляційний суд визнав незаконним припис НАЗК щодо в.о. голови Конституційного Суду Головатого
Сергій Головатий
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу від виконувача обов'язків голови Конституційного Суду Сергія Головатого.

Як ідеться на сайті КСУ, апеляція визнала незаконними припис Нацагентства з питань запобігання корупції щодо Головатого.

Торік у вересні НАЗК скерувало запит із вимогою надати інформацію та копії певних документів, частина з яких стосувалася конституційного провадження. Конституційний Суд надав НАЗК запитувану інформацію і частину документів, а решту відмовився, зіславшись на брак законних підстав надання.

Тоді НАЗК внесло припис Головатому, вимагаючи надати копії всіх документів, а після склало протокол за невиконання своїх вимог.

За результатами розгляду протоколу НАЗК Голосіївський районний суд Києва визнав Сергія Головатого винним у вчиненні адміністративного правопорушення. Тепер же апеляція визнала незаконним припис НАЗК та скасувала постанову суду першої інстанції.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Головатий заявив, що дії НАЗК слід розглядати як політичний тиск на суд і суддю. В.о. голови Конституційного Суду зазначив, що пов'язує ці події з відкриттям провадження у справі про укладення Харківських угод 2010 року і призначенням його суддею-доповідачем.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies