Суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві судді Лободенка і ексмера Кременчука Бабаєва

3 травня суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві судді Олександра Лободенка і колишнього міського голови Кременчука Олега Бабаєва, пише "Телеграф".

У коментарі журналістам сторона захисту повідомила, що за фактом вбивства судді усіх обвинувачених виправдали, а за фактом вбивства ексмера усіх обвинувачених визнали винними та призначили ув’язнення на 15 років. Щоправда, зловмисників випустили із зали суду під особисте зобов'язання до набуття вироком законної сили.

Обвинувачені, як відомо, пробули за ґратами близько 10 років. Та оскільки відповідно до «закону Савченко» один день попереднього ув’язнення зараховується з два під час обчислення судом строку покарання, тому вважається, що вони покарання відбули.