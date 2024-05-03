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Суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві судді Лободенка і ексмера Кременчука Бабаєва

Розслідування у справі тривало понад 10 років.

Суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві судді Лободенка і ексмера Кременчука Бабаєва
Ексмер Кременчука Олег Бабаєв
Фото: telegraf.in.ua

3 травня суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві судді Олександра Лободенка і колишнього міського голови Кременчука Олега Бабаєва, пише "Телеграф".

У коментарі журналістам сторона захисту повідомила, що за фактом вбивства судді усіх обвинувачених виправдали, а за фактом вбивства ексмера усіх обвинувачених визнали винними та призначили ув’язнення на 15 років. Щоправда, зловмисників випустили із зали суду під особисте зобов'язання до набуття вироком законної сили. 

Обвинувачені, як відомо, пробули за ґратами близько 10 років. Та оскільки відповідно до «закону Савченко» один день попереднього ув’язнення зараховується з два під час обчислення судом строку покарання, тому вважається, що вони покарання відбули.

  • Вбивство судді Лободенка сталось у лютому 2014 року, Бабаєва - у липні. 
  • У вересні того ж року після проведення необхідних слідчих дій кримінальне провадження за фактом вбивства Олега Бабаєва об'єднали із кримінальним провадженням за фактом вбивства кременчуцького судді Олександра Лободенка, якого вбили схожим способом - пострілами в спину з мисливської рушниці.
  • МВС України тоді повідомляло, що затримали чотирьох підозрюваних. Серед них був директор телекомпанії "Візит" Олександр Мельник.
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