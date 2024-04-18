Вирок ексчиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу залишили без змін

Колишній заступник начальника Департаменту Генеральної прокуратури сидітиме у в’язниці сім років. Також у нього конфіскують майно.

Верховний суд залишив без змін вирок колишньому заступнику начальника Департаменту Генеральної прокуратури Дмитру Сусу. Він перебуватиме у в’язниці сім років.

Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"18 квітня 2024 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду постановив залишити без змін ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 04.09.2023, якою колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Д. Суса засуджено до 7 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Верховний Суд погодився з доводами прокурора САП, і втой же час відхилив касаційні скарги сторони захисту та підтвердив законність ухвали апеляційного суду.

"Таким чином, Д. Суса визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 КК України, та засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна", – додали у САП.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.