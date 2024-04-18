Вирок ексчиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу залишили без змін

Верховний суд залишив без змін вирок колишньому заступнику начальника Департаменту Генеральної прокуратури Дмитру Сусу. Він перебуватиме у в’язниці сім років.
Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"18 квітня 2024 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду постановив залишити без змін ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 04.09.2023, якою колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Д. Суса засуджено до 7 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Верховний Суд погодився з доводами прокурора САП, і втой же час відхилив касаційні скарги сторони захисту та підтвердив законність ухвали апеляційного суду.
"Таким чином, Д. Суса визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 КК України, та засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна", – додали у САП.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
- Прокуратура інкримінувала Сусу привласнення та продаж майна на 814 тисяч грн, яке було вилучено під час обшуків підпільних казино у Києві (грошові кошти, гральні автомати, столи для покеру і рулеток, барні стільці та навіть відеореєстратор).
- Зазначається, що підрозділ Суса, у якому він працював в ГПУ, ще називали "департаментом Кононенка-Грановського", за прізвищами депутатів від БПП, наближених до колишнього президента.
- Обивинувальний акт йому оголосили ще у листопаді 2019 року.
- У 2017 році йому повідомили про підозру. Йому інкримінували розкрадання ігрових автоматів, які були вилучені правоохоронцями в рамках розслідування кримінального провадження, а також автомобіля Audi, який теж фігурував як речовий доказ.
- Перед тим Сус прославився тим, що "забув" вказати в своїй декларації записаний на бабусю позашляховик Audi Q7.
- У листопаді 2016 року його понизили до старшого слідчого з особливо важливих справ шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень, а в квітні 2017 року звільнили з органів прокуратури. Причиною послужило систематичне порушення законів "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", правил прокурорської етики та дії, що ганьблять звання прокурора.