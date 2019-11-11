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В ВАКС объявили обвинительный акт экс-прокурору Сусу

В заседании обїявлен перерыв до 13 декабря.

В ВАКС объявили обвинительный акт экс-прокурору Сусу
Дмитрий Сус

В Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП состоялось судебное заседание по делу об обвинении бывшего заместителя начальника департамента - начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса.

Пресс-служба САП информирует, что на заседании 11 ноября прокурор объявил обвинительный акт Дмитрию Сусу. Кроме того прокурор и адвокат выступили с вступительными речами.

Среди прочего, судьи определили порядок и объем исследования доказательств по делу. После чего был объявлен перерыв до 10:00 13 декабря.

Дмитрий Сус обвиняется в нескольких эпизодах присвоения, завладения, растраты чужого имущества на общую сумму более 1,2 млн грн путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании недостоверных сведений (ч.ч. 3,4,5 ст. 191 и ст.366-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать должности сроком на три года с конфискацией имущества.

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