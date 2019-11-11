Восьмерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест

Они останутся под арестом в СИЗО до 15 февраля 2020 года.

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 11 ноября продлил арест на три месяца восьмерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Таким образом Рустем Шейхалиев, Тофик Абдулгазиев, Раим Айвазов, Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалилов и Шабан Умеров останутся под арестом в СИЗО до 15 февраля 2020 года.

Суд, сославшись на "тяжесть" предъявленных обвинений, отклонил ходатайства стороны защиты всех фигурантов об изменении меры пресечения.

Сообщается также, что фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" (вторая симферопольская группа) Шабану Умерову 11 ноября стало плохо в зале подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя, ему вызвали карету "скорой помощи".

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего были задержаны 24 активиста.

Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезены в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один - Раим Айвазов - содержится в СИЗО Симферополя, еще один - Эдем Яячиков - исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

Ранее арест до 15 февраля продлили семи фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".