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НАБУ пришло в Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ

Александр Писарук - бывший первый заместитель экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

НАБУ пришло в Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ
Фото: retro-shlager.ru

Сотрудники НАБУ сейчас находятся в офисе одного из крупнейших банков Украины - Райффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на источник.

Близкий к ситуации источник сообщил НВ, что представители НАБУ находятся в офисе Раффайзен Банка с целью задержания Писарука.

В свою очередь, высокопоставленный чиновник в Райффайзене подтвердил, что сотрудники НАБУ действительно находятся в офисе банка, однако отказался сообщить детали - по какой причине.

Следственные действия НАБУ в Райффайзен Банке подтвердил также источник РБК-Украина.

Александр Писарук - бывший первый заместитель ныне опальной главы НБУ Валерия Гонтаревой, которая находится в Лондоне. Он занимал занимал должность первого заместителя главы Национального банка Украины с июля 2014 год по декабрь 2015 года. До этого, с октября 2010 года он был региональным руководителем ING Корпоративного банкинга в Центральной и Восточной Европе (Нидерланды).

20 августа наблюдательный совет АО "Райффайзен Банк Аваль" решил назначить главой правления банка Александра Писарука вместо Владимира Лавренчука, который занимал эту должность в течение 14 лет.

Напомним, ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом.

В конце августа экс-главу НБУ сбила машина в Лондоне.

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