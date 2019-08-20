Глава Райффайзен Банка Аваль уходит с должности, его заменит бывший зам Гонтаревой

Глава Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук, который в 2017 году был одним из претендентов на должность главы НБУ, покидает свою должность.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Владимир Лавренчук внес весомый вклад в успех Райффайзен Банка Аваль. Он взвешенно и с большой самоотдачей руководил банком, порой ведя его сквозь очень бурные воды. Он передает своему преемнику сильный банк. От имени Наблюдательного совета хочу выразить ему нашу благодарность и высокое признание", - заявил глава набсовета Райффайзен Банка Аваль Мартин Грюль.

Владимир Лавренчук занимал должность председателя правления АО "Райффайзен Банк Аваль" на протяжении предыдущих 14 лет.

Место Лавренчука после согласования в НБУ займет Александр Писарук. Он работал в НБУ с июля 2014 года до конца декабря 2015 года, после чего занял должность старшего эксперта по финансовому сектору в Международном валютном фонде.

До НБУ он долгое время строил карьеру в ING.