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Днепр закупил у Германии 20 б/у трамваев за €250 тыс.

Все вагоны выйдут на маршруты до конца 2019 года.

Днепр закупил у Германии 20 б/у трамваев за €250 тыс.
Фото: traffic.od.ua

Днепровский городской совет закупил у города Лейпцига 20 бывших в употреблении трамваев Tatra T4D-M1 за 250 тыс. евро. Об этом сообщил горсовет агентству "Украинские новости".

Сообщается, что первые трамваи уже работают на маршрутах города.

Стоимость одного трамвайного вагона, с учетом доставки и ремонта в коммунальном предприятии "Днепровский электротранспорт", составила 1,5 млн гривен.

Планируется, что все 20 вагонов выйдут на маршруты до конца 2019 года.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область заявил, что государство выделит деньги на реконструкцию международного аэропорта "Днепр". Президенту показали три варианта реконструкции аэропорта в Днепре.

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Источник: "Украинские новости"
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