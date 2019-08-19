Украина и Израиль договорились о расширении еще не вступившей в силу зоны свободной торговли

Украина и Израиль договорились о расширении зоны свободной торговли на сферу услуг.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

"Мы подробно обсудили наши торгово-экономические отношения. Израиль остается ключевым торговым партнером в регионе Ближнего Востока. Наш совокупный товарооборот превысил 1 млрд долларов США. У меня нет сомнения, что скоро эта сумма увеличится благодаря подписанию договора о свободной торговле", - сообщил он.

Президент Украины выразил надежду, что Израиль ратифицирует этот договор в ближайшее время.

"Мы договорились немедленно начать переговоры о расширении договора на сферу услуг", - добавил Зеленский.

Нетаньяху в свою очередь поблагодарил Украину за ратификацию договора о ЗСТ и сказал, что Кнессет ратифицирует его после выборов.

Напомним, договор о ЗСТ был подписан в январе 2019 года в рамках визита президента Петра Порошенко в Израиль. Подписи под документом также поставили первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и и.о. министра экономики и промышленности Израиля Эли Коэн. Проект предусматривает отмену ввозных пошлин для 80% украинских промышленных товаров и 70% пошлин на израильский импорт.

11 июля 2019 года Верховная Рада ратифицировала ЗСТ с Израилем.