На OpenMarket продают пассажирский самолет Як-40 за 4,5 млн гривен

На продажу через OpenMarket (аукционная площадка ГП СЕТАМ Агентства по розыску и менеджменту активов) выставлен пассажирский самолет Як-40 1976 года выпуска.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

Самолет имеет заводской номер 9610546, государственный регистрационный знак UR-CDW. Изготовлен на Саратовском авиационно заводе, имеет регистрационное удостоверение воздушного судна №РП 1986/4 от 06.11.2006.

Последняя дата эксплуатации - ориентировочно в 2013 году.

Сейчас самолет находится на территории аэропорта Киев имени Сикорского (Жуляны). Ранее он принадлежал Международной транспортной компании.

Аукцион по продаже назначен на 12 сентября 2019 года. Точная стартовая цена - 4 532 000 гривен.

Напомним, в марте Государственная авиационная компания "Херсон-Авиа" продала на площадке OpenMarket (СЕТАМ) 114 двигателей от вертолета Ка-26 за 1,6 млн гривен.