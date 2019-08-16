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На OpenMarket продают пассажирский самолет Як-40 за 4,5 млн гривен

Ранее он принадлежал Международной транспортной компании.

На OpenMarket продают пассажирский самолет Як-40 за 4,5 млн гривен
Фото: Владислав Дмитренко, Russianplanes.net

На продажу через OpenMarket (аукционная площадка ГП СЕТАМ Агентства по розыску и менеджменту активов) выставлен пассажирский самолет Як-40 1976 года выпуска.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

Самолет имеет заводской номер 9610546, государственный регистрационный знак UR-CDW. Изготовлен на Саратовском авиационно заводе, имеет регистрационное удостоверение воздушного судна №РП 1986/4 от 06.11.2006.

Последняя дата эксплуатации - ориентировочно в 2013 году.

Сейчас самолет находится на территории аэропорта Киев имени Сикорского (Жуляны). Ранее он принадлежал Международной транспортной компании.

Аукцион по продаже назначен на 12 сентября 2019 года. Точная стартовая цена - 4 532 000 гривен.

Напомним, в марте Государственная авиационная компания "Херсон-Авиа" продала на площадке OpenMarket (СЕТАМ) 114 двигателей от вертолета Ка-26 за 1,6 млн гривен.

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