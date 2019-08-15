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Самолет российских ВВС отклонился от курса в США и пролетел над Чикаго

Аналитики увидели в маневрах самолета намерения собрать разведывательную информацию.

Самолет военно-воздушных сил Российской Федерации, который должен был лететь из города Дейтон в штате Огайо к Большим водопадам на севере США, отклонился от согласованного курса.

Радары зафиксировали, что самолет совершил резкий поворот и пролетел над Чикаго, сообщает Голос Америки со ссылкой на WGN Channel 9 TV.

Перелет осуществлялся в рамках соглашения об открытом небе. Это соглашение позволяет 34 странам-подписантам проводить перелеты над территорией друг друга, чтобы следить за передвижением военных сил и выполнением обязательств по контролю над вооружениями. Самолеты, которые проводят эти полеты, имеют оборудование для наблюдения.

Представитель российских военных заявил изданию, что специалисты США на борту будут следить за использованием оборудования для наблюдений и соблюдением положений соглашения.

Также, пишет WGN Channel 9 TV со ссылкой на эксперта в сфере авиации, российский самолет мог отклониться от курса из-за погодных условий.

В то же время американский аналитик и бывший чиновник Пентагона Майк Карпентер увидел в этих маневрах российского самолета намерения собрать разведывательную информацию о критически важной инфраструктуре.

Отмечается, что в феврале перелет в рамках договора об открытом небе над территорией России совершил самолет США.

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