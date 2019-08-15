Байден пообещал сделать Украину приоритетом международной политики США в случае избрания президентом

Кандидат в президенты США озвучил четыре пункта своей программы по Украине.

Кандидат в президенты США и бывший вице-президент Джозеф Байден озвучил четыре пункта своей программы по Украине, которые он планирует воплощать в случае избрания на пост президента США.

Ответ Байдена приводит Совет по международным отношениям США (CFR), который опросил кандидатов на пост от Демократической партии относительно их позиции по основным вопросам международной политики, передает Голос Америки.

"Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. В военной сфере я предоставил бы помощь от США, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена", - сказал он.

В экономической сфере Байден намерен работать над увеличением западных прямых инвестиций и поддержать энергетическую независимость Украины от России, особенно если "Северный поток 2" будет построен в 2019 году, что "значительно повредит доступу Украины к российскому газу".

Еще одним пунктом программы Байден назвал предоставление помощи США Украине только при условии антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов.

"Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы, и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине. Наша стратегическая цель - поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок", - заявил кандидат на пост президента США.

Ранее сообщалось, что Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США.