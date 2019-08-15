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​Трамп готов выступить посредником в конфликте Китая и Гонконга

Президент США не сомневается, что глава КНР Си Цзиньпин сможет "быстро и гуманно" уладить кризис в Гонконге.

​Трамп готов выступить посредником в конфликте Китая и Гонконга
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп выразил готовность выступить посредником между сторонами конфликта в Гонконге.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter в среду, 14 августа.

"Если председатель КНР Си Цзиньпин хочет быстро и гуманно уладить кризис в Гонконге, он сможет сделать это", - написал Трамп. Он назвал Си Цзиньпина "великим лидером, который в большой степени уважает свой народ".

"Личная встреча?" - завершил таким вопросом свое сообщение Трамп.

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выразила "крайнюю обеспокоенность" применением силы против протестующих в Гонконге. Она призвала поддерживающие Пекин власти Гонконга и местную полицию "немедленно прекратить агрессию", а также предостерегла власти США от замалчивания проблемы с правами человека в Китае.

В ближайшее время, по словам Пелоси, члены Конгресса намерены сосредоточиться на запрете для США продавать полиции Гонконга оборудование, позволяющее контролировать поведение толпы.

Напомним, ранее власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и применения смертной казни. Однако, в начале текущего года правительство города объявило, что разрешит экстрадицию в КНР, Макао и на Тайвань.

С июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста. Сначала митингующие выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых нарушителей властям Китая. Позже они стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Полиция неоднократно применяла силу для разгона демонстрантов.

Также по данным разведки США, Китай начал стягивать войска к границе с Гонконгом.

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