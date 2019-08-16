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​Нацбанк опроверг внесение изменений в правила использования счетов ФОП (обновлено)

В Украине десятки тысяч человек получают зарплату на ФОП-счета.

​Нацбанк опроверг внесение изменений в правила использования счетов ФОП (обновлено)
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины планирует внести изменения в Инструкцию об открытии и закрытии счетов клиентов банков, но не будет менять правила использования счетов физлиц-предпринимателей (ФОП), как об этом заявили СМИ.

Об этом говорится в проекте постановления НБУ, который вынесен на общественное рассмотрение, пишет профильное издание "Бухгалтер 911".

В частности, в нем содержится такой пункт: "Запрещается использовать текущие счета физлиц-предпринимателей, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью, для совершения операций, связанных с личными нуждами".

Национальный банк заявил, что этот пункт имеет технический характер и изменений по сути для ФОПов не вносит.

"Действующие требования инструкции и так предполагают, что физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую / независимую профессиональную деятельность должно открыть в банке отдельные счета - для осуществления предпринимательской / независимой профессиональной деятельности и для собственных нужд. Поэтому и сегодня физическое лицо-предприниматель может расходовать средства с предпринимательского счета только для осуществления предпринимательской деятельности. Соответственно, норма проекта, на которую ссылаются СМИ, носит технический уточняющий характер и не содержит изменений по существу для физлиц-предпринимателей", - говорится в сообщении.

НБУ подчеркнул, что ФОПу не запрещено после уплаты всех налогов и сборов перечислять деньги с текущего предпринимательского счета на текущий счет, который для личных нужд.

"Каких-либо ограничений по использованию средств по текущим счетам в национальной валюте физических лиц - резидентов, открытых для собственных нужд, не предполагается", - говорится в заявлении.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 12 сентября.

Напомним, в начале 2019 года в Кабинете министров разработали законопроект против оформления сотрудников как ФОПов, которая используется многими работодателями в качестве легальной схемы снижения налоговой нагрузки.

Сейчас в Украине существуют предприятия (например, розничные сети), и даже целые отрасли (например, IT), где тысячи де-факто штатных сотрудников крупного бизнеса получают вознаграждение за свои услуги, как частные предприниматели.

ФОП третьей группы на упрощенной системе налогообложения платит в бюджет всего 5% от заработанных денег плюс минимальный месячный социальный взнос.

В случае трудовых отношений с каждой гривны зарплаты сотрудник отчисляет государству 19,5 копейки в виде налога и еще 22 копейки социального взноса платит его работодатель.

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