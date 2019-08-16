"Укроборонпром" отреагировал на жалобу "ЛКЗМ" Зеленскому

"Укроборонпром" отреагировал на жалобу "Лозовского кузнечно-механического завода" президенту Владимиру Зеленскому на то, что действия концерна приводят к финансовым потерям предприятия и снижению качества военной техники.

В заявлении на сайте госконцерна указано, что "Лозовской кузнечно-механический завод" вводит в заблуждение общество и верховного главнокомандующего ВСУ в вопросе изготовления корпусов для БТР-4.

"Информация, распространенная этим предприятием, о том, что использование финской бронестали, из которой изготавливают бронетехнику НАТО, будто бы приводит к повышению цены на 1 млн грн за один корпус, не соответствует действительности и является проявлением недобросовестной конкуренции", - сказано в сообщении.

"Укроборонпром" опубликовал расчет стоимости корпусов для БТР-4 производства "ЛКМЗ" и изготовленного из импортной стали на ГП "ХКБМ им. Морозова". Согласно этим данным, каждый корпус, произведенный Харьковским конструкторским бюро из импортной бронестали, почти на 400 тыс. грн дешевле аналога из отечественной стали.

"В то же время отмечаем, что из-за позиции 85-го военного представительства Минобороны пока заблокировано использование импортной брони, а следовательно - и производство БТР-4. Потому что реальные мощности "ЛКМЗ" - 1,5 корпуса в месяц, что было засвидетельствовано же военными", - добавили в "Укроборонпроме".

В концерне предполагают, что военная приемка №85 Минобороны сговорилась с частным производителем. " Подчеркиваем, что только в этом году "ЛКЗМ" повысило цены на изготовлении корпуса в 1,5 раза", - сказано в сообщении.

Ранее руководство "ЛКЗМ" пожаловалось Зеленскому на "преступные действия" "Укроборонпрома". На заводе заявили, что концерн виноват в том, что "единственное в стране" производство бронированных корпусов для БТР-3 и БТР-4 "на грани исчезновения".