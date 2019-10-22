​Руководитель хора имени Веревки готов уволиться, "чтобы не навредить коллективу"

Генеральный директор - художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Григория Веревки Зеновий Коринец заявил, что готов написать заявление об увольнении, чтобы "не навредить коллективу".

Об этом он заявил в эфире телеканала ATR.

"Хор имени Веревки в этой ситуации вообще не виноват. Если они считают, что я принял решение о выполнении одной из таких песен, которые нам не подходят, это правда, эта песня не подходит. Я спасовал, соглашаясь на выполнение этой негативной песни", - пояснил Коринец.

Он также заявил, что негативно относится к предложению прекратить финансировать хора из государственного бюджета. По словам Коринца, из госбюджета хор получает примерно 2,7 млн гривен в месяц.

"Я готов к любой ситуации, чтобы не навредить коллективу. Если потребуется (написать заявление об увольнении, - ред.) - да. Потому что коллектив в этом не виноват", - подчеркнул Коринец.

Напомним, 20 октября в сети появилось свежее видео "Квартала-95", в котором шоумен Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала" о сгоревшем доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

После того как ролик вызвал резонанс в соцсетях и СМИ, Коринец рассказал, что хор часто работает по контрактам, а в этот раз "95 Квартал" заплатил им 30 тыс. гривен за выступление. При этом Коринец признал, что знал полный текст песни. Он также заявил, что решение о выступлении принимал он сам, а не коллектив, и что он должен извиниться перед Гонтаревой.

"Квартал", в свою очередь заявил, что "имеет полное право на юмор и сатиру" и продолжит заниматься своим делом и поднял на смех министра культуры Владимира Бородянского и министра экономики Тимофея Милованова, которые раскритиковали номер.