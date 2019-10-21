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Руководитель хора имени Веревки: наверное, я должен извиниться перед Валерией Алексеевной

Зеновий Коринец рассказал, что решение об участии в программе "95 Квартала" он принял самостоятельно.

Руководитель хора имени Веревки: наверное, я должен извиниться перед Валерией Алексеевной
Зеновий Коринец
Фото: zi.ua

Гендиректор Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки Зеновий Коринец извинился перед экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой за песню о поджоге ее дома.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Коринец сказал, что решение об участии хора в программе "95 Квартала" он принял самостоятельно и назвал такое решение "не очень моральным".

"Переговоры велись, конечно, со мной потому, что я генеральный директор. Артисты здесь не причем. Мы в нашем окружении спорили - может и не надо было потому, что текст такой неприятный. Я это понимал. "Квартал" нас, как говорят, аккуратно попросил - меня попросил, хотя с коллективом тоже обговаривали... Но я думаю, что я принял не очень моральное решение и, наверное, я лично должен извиниться перед Валерией Алексеевной (Гонтаревой, - ред.).", - сказал Коринец.

В комментарии "24 каналу" он также отметил, что хор часто работает по контрактам, а в этот раз "95 Квартал" заплатил им 30 тыс. гривен за выступление. При этом Коринец признал, что знал полный текст песни.

Напомним, Гонтарева сейчас проживает в Великобритании, так как после увольнения из НБУ она получила место в Лондонской школе экономики. В конце августа 2019 года она попала в Лондоне под машину и была госпитализирована.

В начале сентября 2019 года в центре Киева сгорел автомобиль невестки Гонтаревой. 12 сентября сотрудники ГБР вломились в ее квартиру в центре столицы. Ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом. В комментарии LB.ua Гонтарева рассказала, что подозревает в поджоге своего давнего недоброжелателя - олигарха Игоря Коломойского.

20 октября в сети появилось свежее видео "Квартала-95", в котором Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала". Олигарх Коломойский, которого также упоминали в песне, заявил, что что пока не смотрел номер, но, по его словам, ему "очень понравилась" фраза о том, что "хата сгорела от стыда", а еще больше - о том, что "Валерия думает на Валерича". Журналисты спросили, не считает ли Коломойский такой номер насмешкой, бизнесмен ответил, что нет.

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