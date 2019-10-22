Больше всего оружия сдали жители Харьковской, Одесской и Полтавской областей.

В течение трех недель продолжающегося месячника добровольной сдачи оружия, граждане сдали в полицию 4431 единицу оружия.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Больше всего - охотничьего гладкоствольного оружия (2787 единиц) и нарезного оружия армейских образцов (656), а также холодного оружия (460 единиц). Также отмечается, что больше всего оружия сдали жители Харьковской (153), Одесской (120) и Полтавской (80) областей.

Кроме того, в полицию сдали 214,2 тысячи боеприпасов. Из них почти 171 тыс. - это патроны к нарезному охотничьему оружию, еще 33,9 тыс. патронов - к нарезному оружию армейских образцов. Также граждане сдали 288 гранат, 432 снарядов, 85 мин и 12 взрывных устройств.

Поэтому итогам месячника добровольной сдачи оружия от уголовной ответственности были освобождены 515 граждан.

"Граждане, добровольно сдавшие в органы полиции охотничье оружие, которое находилась в незаконном обороте, при наличии соответствующих оснований имеют право зарегистрировать ее на свое имя", - напомнили в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Напомним, 1 октября в Украине стартовал месячник добровольной сдачи оружия. За две недели граждане сдали в полицию около 700 грант, снарядов и мин.

В сентябре президент Владимир Зеленский отклонил петицию с требованием законодательно утвердить право граждан Украины на самозащиту.

В 2015 году одна петиция за легализацию оружия уже была направлена президенту Петру Порошенко, но ни к каким результатам это не привело. Порошенко заявил, что он против легализации оружия и за усложнение процедуры его регистрации.