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Німеччина шукатиме системи Patriot для України, – Кулеба

Кулеба виголосив на зустрічі Ради Україна-НАТО "жорстку" промову, щоб звернути увагу на потреби української ППО. 

Німеччина шукатиме системи Patriot для України, – Кулеба
Глава МЗС Німеччини А. Бербок та глава МЗС України Д. Кулеба під час Ради НАТО- Україна
Фото: EPA/UPG

Німеччина негайно починає шукати системи Patriot для України. Під час зустрічі Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 4 квітня Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони для Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

За словами глави МЗС, Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО".Також Німеччина шукає комбінації для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну.

Кулеба додав, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО зосередився виключно на одній темі – постачанні систем Patriot, хоча союзники планували обговорити довгострокові зобов'язання.

За його словами, він виголосив "жорстку" промову, щоб "занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова".

Він зауважив, що ті міністри, які були в Україні й чули роботу систем ППО, на відповідні прохання Києва "реагують інакше".

Згодом Дмитро Кулеба подякував Німеччині за оперативність і і опублікував відео із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

"Разом з Анналеною Бербок ми щойно були на засіданні ради Україна-НАТО в Брюсселі. Найбільша потреба України зараз – терміново посилити ППО. Я дякую Німеччині та іншим союзникам за те, що вони відповіли на заклик і негайно вжили заходів", – написав він у соцмережі Х (Twitter).

  • У Брюсселі сьогодні проходить Рада Україна-НАТО. Головним меседжем Києва на цій зустрічі буде термінова потреба отримати більше систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки лише вони здатні боротися з балістичними ракетами.
  • Учора Кулеба сказав, що партнери, маючи понад сто систем Patriot, поки що не готові поділитися з Україною додатково п'ятьма-сімома, що є мінімумом, який потрібен для додаткового захисту України. Український міністр вважає, що надання Україні ППО є питанням політичної волі. 
  • Проте вчора також Боррель пообіцяв Кулебі активізувати пошуки систем Patriot для України. 
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