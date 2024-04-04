Німеччина шукатиме системи Patriot для України, – Кулеба

Німеччина негайно починає шукати системи Patriot для України. Під час зустрічі Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 4 квітня Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони для Києва.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".
За словами глави МЗС, Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО".Також Німеччина шукає комбінації для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну.
Кулеба додав, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО зосередився виключно на одній темі – постачанні систем Patriot, хоча союзники планували обговорити довгострокові зобов'язання.
За його словами, він виголосив "жорстку" промову, щоб "занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова".
Він зауважив, що ті міністри, які були в Україні й чули роботу систем ППО, на відповідні прохання Києва "реагують інакше".
Згодом Дмитро Кулеба подякував Німеччині за оперативність і і опублікував відео із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.
"Разом з Анналеною Бербок ми щойно були на засіданні ради Україна-НАТО в Брюсселі. Найбільша потреба України зараз – терміново посилити ППО. Я дякую Німеччині та іншим союзникам за те, що вони відповіли на заклик і негайно вжили заходів", – написав він у соцмережі Х (Twitter).
Together with @ABaerbock we have just attended the NATO-Ukraine council meeting in Brussels. Ukraine’s greatest need right now is to urgently strengthen air defense. I thank Germany and other allies for answering the call and taking action right away. pic.twitter.com/wgfs96Mv9k— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2024
- У Брюсселі сьогодні проходить Рада Україна-НАТО. Головним меседжем Києва на цій зустрічі буде термінова потреба отримати більше систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки лише вони здатні боротися з балістичними ракетами.
- Учора Кулеба сказав, що партнери, маючи понад сто систем Patriot, поки що не готові поділитися з Україною додатково п'ятьма-сімома, що є мінімумом, який потрібен для додаткового захисту України. Український міністр вважає, що надання Україні ППО є питанням політичної волі.
- Проте вчора також Боррель пообіцяв Кулебі активізувати пошуки систем Patriot для України.