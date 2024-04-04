Німеччина шукатиме системи Patriot для України, – Кулеба

Кулеба виголосив на зустрічі Ради Україна-НАТО "жорстку" промову, щоб звернути увагу на потреби української ППО.

Глава МЗС Німеччини А. Бербок та глава МЗС України Д. Кулеба під час Ради НАТО- Україна

Німеччина негайно починає шукати системи Patriot для України. Під час зустрічі Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 4 квітня Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони для Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

За словами глави МЗС, Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО".Також Німеччина шукає комбінації для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну.

Кулеба додав, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО зосередився виключно на одній темі – постачанні систем Patriot, хоча союзники планували обговорити довгострокові зобов'язання.

За його словами, він виголосив "жорстку" промову, щоб "занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова".

Він зауважив, що ті міністри, які були в Україні й чули роботу систем ППО, на відповідні прохання Києва "реагують інакше".

Згодом Дмитро Кулеба подякував Німеччині за оперативність і і опублікував відео із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

"Разом з Анналеною Бербок ми щойно були на засіданні ради Україна-НАТО в Брюсселі. Найбільша потреба України зараз – терміново посилити ППО. Я дякую Німеччині та іншим союзникам за те, що вони відповіли на заклик і негайно вжили заходів", – написав він у соцмережі Х (Twitter).

Together with @ABaerbock we have just attended the NATO-Ukraine council meeting in Brussels. Ukraine’s greatest need right now is to urgently strengthen air defense. I thank Germany and other allies for answering the call and taking action right away. pic.twitter.com/wgfs96Mv9k — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2024