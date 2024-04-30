Екснардепу Микитасю суд змінив домашній арешт на майже мільйон застави

Строк дії ухвали щодо покладених на підозрюваного обов’язків становить два місяці.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася з домашнього арешту на заставу у розмірі 908 тисяч гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВАКС.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній", – зазначено у суді.

Також на підозрюваного покладаються обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи

утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну

носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали щодо покладених на підозрюваного обов’язків становить 2 місяці.

Імені ВАКС не називає, однак, Радіо Свобода зазначає, що йдеться про Максима Микитася.

Справи Микитася