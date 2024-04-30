Екснардепу Микитасю суд змінив домашній арешт на майже мільйон застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася з домашнього арешту на заставу у розмірі 908 тисяч гривень.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВАКС.
"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній", – зазначено у суді.
Також на підозрюваного покладаються обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду
- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи
- утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії ухвали щодо покладених на підозрюваного обов’язків становить 2 місяці.
Імені ВАКС не називає, однак, Радіо Свобода зазначає, що йдеться про Максима Микитася.
Справи Микитася
- 25 жовтня 2023-го народному депутату 8 скликання Микитасю повідомили про підозру в заволодінні коштами Міністерства оборони. До обрання до Верховної Ради він був керівником будівельної компанії "Укрбуд". Йому інкримінували розкрадання 307 млн гривень, виділених у 2018 році на будівництво захищених арсеналів.
- Вищий антикорупційний суд відправив колишнього депутата під домашній арешт у листопаді 2023 року.
- Того ж року у листопаді апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтримала рішення слідчого судді і залишила екснардепа Максима Микитася під домашнім арештом.
- У січні цього року правоохоронці завершили розслідування щодо Микитася та ще п’ятьох людей у справі про ймовірне заволодіння 312 мільйонами гривень Міністерства оборони.
- у 2019 році НАБУ оголосило про підозру Микитасю в заволодінні майном Національної гвардії на суму понад 81 млн гривень.
- У 2020-му йому повідомили про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві. Того ж року НАБУ повідомило фігуранту про підозру за фактом того, що у 2017 році підрозділ НАЕК "Енергоатом" уклав договір на 929 млн гривень із підконтрольною йому компанією, за що посадовець держпідприємства отримав квартири.
- У 2022 році Микитасю повідомили про підозру в пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (22 млн євро за можливість будувати метро в місті Дніпро).