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Екснардепу Микитасю суд змінив домашній арешт на майже мільйон застави

Строк дії ухвали щодо покладених на підозрюваного обов’язків становить два місяці.

Екснардепу Микитасю суд змінив домашній арешт на майже мільйон застави
Максим Микитась
Фото: Катерина Петренко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася з домашнього арешту на заставу у розмірі 908 тисяч гривень. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВАКС.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній", – зазначено у суді. 

Також на підозрюваного покладаються обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи
  • утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну
  • носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали щодо покладених на підозрюваного обов’язків становить 2 місяці.

Імені ВАКС не називає, однак, Радіо Свобода зазначає, що йдеться про Максима Микитася. 

Справи Микитася

  • 25 жовтня 2023-го народному депутату 8 скликання Микитасю повідомили про підозру в заволодінні коштами Міністерства оборони. До обрання до Верховної Ради він був керівником будівельної компанії "Укрбуд". Йому інкримінували розкрадання 307 млн гривень, виділених у 2018 році на будівництво захищених арсеналів.
  • Вищий антикорупційний суд відправив колишнього депутата під домашній арешт у листопаді 2023 року.
  • Того ж року у листопаді апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтримала рішення слідчого судді і залишила екснардепа Максима Микитася під домашнім арештом. 
  • У січні цього року правоохоронці завершили розслідування щодо Микитася та ще п’ятьох людей у справі про ймовірне заволодіння 312 мільйонами гривень Міністерства оборони.
  • у 2019 році НАБУ оголосило про підозру Микитасю в заволодінні майном Національної гвардії на суму понад 81 млн гривень.
  • У 2020-му йому повідомили про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві. Того ж року НАБУ повідомило фігуранту про підозру за фактом того, що у 2017 році підрозділ НАЕК "Енергоатом" уклав договір на 929 млн гривень із підконтрольною йому компанією, за що посадовець держпідприємства отримав квартири.
  • У 2022 році Микитасю повідомили про підозру в пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (22 млн євро за можливість будувати метро в місті Дніпро).
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