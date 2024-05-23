Судді Тандиру, який збив насмерть нацгвардійця на блокпосту, подовжили запобіжний захід

Суд подовжив тримання обвинуваченого під вартою до 21 липня.

Сьогодні, 23 травня, Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці - до 21 липня 2024 року включно", – зазначили прокурори.

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.