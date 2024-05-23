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Судді Тандиру, який збив насмерть нацгвардійця на блокпосту, подовжили запобіжний захід

Суд подовжив тримання обвинуваченого під вартою до 21 липня.

Судді Тандиру, який збив насмерть нацгвардійця на блокпосту, подовжили запобіжний захід
Засідання у справі судді Олексія Тандира 4 березня 2024 оку

Сьогодні, 23 травня, Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. 

"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці - до 21 липня 2024 року включно", – зазначили прокурори. 

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

  • 25 травня 2023 року він скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці. За даними слідства, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння. Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Голова Макарівського райсуду намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.
  • У серпні 2023 року досудове розслідування кримінального провадження було завершено, справа перебуває на розгляді суду.
  • Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою.
  • Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.
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