Судді Тандиру, який збив насмерть нацгвардійця на блокпосту, подовжили запобіжний захід

Сьогодні, 23 травня, Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці - до 21 липня 2024 року включно", – зазначили прокурори.
Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.
- 25 травня 2023 року він скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці. За даними слідства, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння. Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Голова Макарівського райсуду намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.
- У серпні 2023 року досудове розслідування кримінального провадження було завершено, справа перебуває на розгляді суду.
- Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою.
- Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.