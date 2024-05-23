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На підступах до Часового Яру тривають інтенсивні бої, – Сирський

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

На підступах до Часового Яру тривають інтенсивні бої, – Сирський
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що на підступах до міста Часів Яр та у районі Іванівського на Донеччині тривають інтенсивні бойові дії. 

Про ситуацію на Харківському та Донецькому напрямках Головком ЗСУ розповів у Facebook.

"Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування", – повідомляє генерал Сирський. 

За словами Головкома, найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону  ЗСУ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів.

"Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко на мотоциклах та багі", –зазначив військовий. 

На Купʼянському напрямку тривають бої. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл. 

На інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше.

У місті Часів Яр Донецької області досі залишаються 668 цивільних, людей стає дедалі важче евакуювати звідти та доставляти їм гуманітарну допомогу. Ворог не припиняє спроб захопити місто і завдає артилерійських ударів.

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