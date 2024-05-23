Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоВійна

Кабмін виключив згадку про військових з постанови, що регулює звільнення зі служби за сімейними обставинами

Це зроблено з метою приведення постанови у відповідність з Законом про посилення мобілізації 3633-IX.

Кабмін виключив згадку про військових з постанови, що регулює звільнення зі служби за сімейними обставинами
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

Уряд виключив згадку про військовослужбовців з постанови від 12 червня 2013 року №413 «Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу». Про це повідомляє “Судово-юридична газета”. 

Це зроблено з метою приведення постанови у відповідність з Законом про посилення мобілізації 3633-IX.

Таким чином, категорію військовослужбовців виключено із зазначеної постанови та затвердженого нею Переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян із служби осіб рядового і начальницького складу.

Тепер постанова буде регулювати лише перелік підстав для звільнення із служби осіб рядового і начальницького складу.

“Судово-юридична газета” зазначає, що до змін постанова передбачала, що військовослужбовці на їх прохання можуть бути звільнені з військової служби у зв’язку зокрема із необхідністю постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком МСЕК для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років.

Також постанова передбачала такі підстави, як наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей; неможливість призначення одного з військовослужбовців, осіб рядового чи начальницького складу, які перебувають у шлюбі, в межах одного населеного пункту (гарнізону) в разі переміщення (переведення) дружини (чоловіка) на нове місце служби до іншого населеного пункту (гарнізону); довгострокове відрядження за кордон дружини (чоловіка) військовослужбовця.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies