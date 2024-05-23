Кабмін виключив згадку про військових з постанови, що регулює звільнення зі служби за сімейними обставинами

Це зроблено з метою приведення постанови у відповідність з Законом про посилення мобілізації 3633-IX.

Уряд виключив згадку про військовослужбовців з постанови від 12 червня 2013 року №413 «Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу». Про це повідомляє “Судово-юридична газета”.

Це зроблено з метою приведення постанови у відповідність з Законом про посилення мобілізації 3633-IX.

Таким чином, категорію військовослужбовців виключено із зазначеної постанови та затвердженого нею Переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян із служби осіб рядового і начальницького складу.

Тепер постанова буде регулювати лише перелік підстав для звільнення із служби осіб рядового і начальницького складу.

“Судово-юридична газета” зазначає, що до змін постанова передбачала, що військовослужбовці на їх прохання можуть бути звільнені з військової служби у зв’язку зокрема із необхідністю постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком МСЕК для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років.

Також постанова передбачала такі підстави, як наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей; неможливість призначення одного з військовослужбовців, осіб рядового чи начальницького складу, які перебувають у шлюбі, в межах одного населеного пункту (гарнізону) в разі переміщення (переведення) дружини (чоловіка) на нове місце служби до іншого населеного пункту (гарнізону); довгострокове відрядження за кордон дружини (чоловіка) військовослужбовця.