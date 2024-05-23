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Атака на Харків: терористи РФ користуються відсутністю в України достатньої кількості ППО, – Зеленський

“Ця слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують”.

Атака на Харків: терористи РФ користуються відсутністю в України достатньої кількості ППО, – Зеленський
Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню масовану ракетну атаку на Харківщину

“Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина – за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога”, – написав президент. 

Він зазначив, що російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу кордонів. 

“І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують”, – зазначив Зеленський. 

Таокож президент заявив, що терор усюди повинен програвати – у будь-яких умовах, на будь-якому континенті. 

“І це наш спільний обов’язок – усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може. Дякую кожному, хто нам допомагає. Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу”, – підсумував Зеленський.

Сьогодні у Харкові пролунала серія вибухів. Є загиблі та поранені в місті та області. Ворог вдарив по підприємствах, зокрема друкарні.

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