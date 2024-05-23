На Сумщині досить висока активність російських ДРГ, – речник Прикордонної служби

Андрій Демченко зазначив, що ціль диверсійно-розвідувальних груп полягає у тому, щоб знайти місця розташування українських підрозділів і дізнатися, як побудована оборона, щоб надалі завдавати ударів.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що на Сумщині фіксується досить висока активність російських ДРГ, повідомляє “Суспільне Суми”.

"У Сумській області простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. У Чернігівській області цього не фіксується, а ось Сумщина – це той напрямок, де ворог постійно намагається проводити диверсійну діяльність. Не можна сказати, що щодня російські ДРГ намагаються зайти на нашу територію, але їхня активність досить висока", – розповів Демченко.

За його словами, ціль диверсійно-розвідувальних груп полягає у тому, щоб знайти місця розташування українських підрозділів, дізнатися, як побудована оборона, аби завдавати ударів надалі.

Також Демченко прокоментував можливість наступу на Сумщину.

"Ситуація залишається непростою. Станом на зараз на Сумщині ми не фіксуємо, що у ворога є достатньо сил, які б дозволили їм досягти якихось стратегічних цілей, щоб глибоко просунутись, якщо вони повторно спробують зайти на нашу територію", – сказав Демченко.