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Костенко: наступ Росії на Харківську область зупинили. Він мав дві цілі: буферна зона і відтягнення армії

Бої тривають за Вовчанськ. 

Костенко: наступ Росії на Харківську область зупинили. Він мав дві цілі: буферна зона і відтягнення армії
Фото: Новинарня

Розпочатий 10 травня наступ ворога на Харківську область уже зупинили – завдяки підтягнутим резервам. У росіян можуть бути просування, але незначні. Тривають бої за Вовчанськ і на деяких інших напрямках.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів народний депутат України, секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. На його думку, метою цього російського наступу було відволікання захисників від основних напрямків удару на сході та створення "санітарних зони" для своїх прикордонної території.

"Як вони називають, буферну зону, щоб лінія оборони на півночі проходила по українській території, а не по території Російської Федерації", – пояснив він. 

  • Аналогічні дані щодо цілей російського наступу нещодавно озвучив секретар Ради національної безпеки і оборони Литвиненко. За його словами, близько 50 000 російських військових були скупчені на кордоні Харківської області до початку наступу. За даними секретаря РНБО, в операції брали участь понад 30 000 російських військових, і вона була спрямована на "створення буферної зони", щоб краще захистити російську Бєлгородську область від атак. Другорядною метою, за його словами, було спробувати відтягнути українські сили з інших стратегічних вогнищ, зокрема з Донецької області.
  • Наступ на Харківську область росіяни розпочали 10 травня. 16 травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що активне просування ворога зупинили. 
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