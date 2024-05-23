Костенко: наступ Росії на Харківську область зупинили. Він мав дві цілі: буферна зона і відтягнення армії

Розпочатий 10 травня наступ ворога на Харківську область уже зупинили – завдяки підтягнутим резервам. У росіян можуть бути просування, але незначні. Тривають бої за Вовчанськ і на деяких інших напрямках.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів народний депутат України, секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. На його думку, метою цього російського наступу було відволікання захисників від основних напрямків удару на сході та створення "санітарних зони" для своїх прикордонної території.

"Як вони називають, буферну зону, щоб лінія оборони на півночі проходила по українській території, а не по території Російської Федерації", – пояснив він.