Головне за середу, 22 травня: удар КАБами по Харкову, спецнарада на базі РНБО та Ставки, ворожі штурми на Курахівському напрямку

Бойові дії на Харківщині, ворожі обстріли, загибель поліцейського у Вовчанську, авіаудар по Торецьку. Яким запам’ятається 819-й день повномасштабної війни.

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по житловій забудові у Шевченківському району Харкова. За даними станом на 19:07, поранені 12 людей. У важкому стані перебував водій тролейбуса.

Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе, автомобілі, тролейбус, багатоквартирний будинок.

У МВС додали, що для удару проти мирного населення Харкова росіяни могли використати уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас УМПБ Д-30.

У Вовчанську російська армія обстріляла автомобіль поліцейських під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один – отримав поранення.

Про це йдеться у повідомленні міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. "По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних", – повідомив він.

Глава МВС додає, що ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя.

Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту – загальна кількість наступальних і штурмових дій сьогодні вже зросла до 105. Найбільше боєзіткнень на цей час відбулося на Куп’янському напрямку, ідеться у зведенні Генштабу.

На Покровському напрямку станом на 20 годину тривали 11 боєзіткнень, ще 10 ворожих атак вже було відбито. Російські терористи завдали авіаударів по районах Калинового, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 травня – в новині.

Російська армія завдала авіаудару по передмістю Торецька Донецької області, постраждали троє цивільних.

"22 травня 2024 року об 11:50 військові рф завдали авіаудару по селищу Північне м. Торецька. Засіб ураження поцілив по приватному сектору. Внаслідок атаки двоє чоловіків 50 і 68 років, а також 75-річна жінка отримали поранення різного ступеня тяжкості", – ідеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

Потерпілих з осколковими, мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами госпіталізували.

За попередніми даними, ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою.

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду на базі РНБО та Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорив виробництво засобів РЕБ, дронів, зокрема і розвиток ракетної програми і протидію російським авіабомбам.

Про це глава Держави повідомив у вечірньому зверненні. "Секретар РНБО Литвиненко, начальник Генерального штабу Баргилевич, віцепремєр Федоров, міністр Камишін — щодо нашого виробництва засобів РЕБ, дрони, наша ракетна програма, протидія російським авіабомбам", — зазначив Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, по РЕБ, дронах, ракетній програмі є хороші тенденції, однак щодо протидії російським бомбам необхідно ще працювати.

"Деталі обговорили, альтернатив не може бути. Україні потрібні системи і тактики, які дозволять захищати наші позиції наші міста і громади від цих бомб. І це зараз основний інструмент російського терору в просуванні окупанта", — зазначив Президент.

Система управління командування після заміни команди Валерія Залужного на команду Олександра Сирського не змінилася. Але мобілізувати для підтримання існуючого балансу все одно треба 250 тисяч осіб.

Про це в інтерв`ю LB.ua розповів народний депутат з фракції «Голос», секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. "В армії, як було ручне управління, так воно і залишилося", - констатує Костенко.

На його думку, проведений аудит та мобілізація за рахунок пошуку внутрішніх резервів не вирішили проблеми. Ба більше, це точно не покращило боєздатність частин.

На його думку, для мотивації мобілізуватися необхідна не лише серйозна інформаційна кампанія, фінансові та соціальні гарантії. А й призов дітей чиновників і заможних людей.

Загалом Костенко не вважає, що наступні місяці та весь 2024 рік будуть критичними чи вирішальними у війні. Хоча західні партнери все частіше говорять про переговори та замороження конфлікту. А мали би не лише стабільно постачати озброєння, а своїм ППО збивати ворожі ракети, що летять по об'єктах української інфраструктури, говорить депутат.

Повну версію інтерв'ю члена оборонного парламентського комітету читайте на LB.ua 23 травня.

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