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Росіяни скинули КАБ у передмісті Торецька, троє людей постраждали

Під авіаударом опинилося селище Північне міста Торецька Донецької області.

Росіяни скинули КАБ у передмісті Торецька, троє людей постраждали

Російська армія завдала авіаудару по передмістю Торецька Донецької області, унаслідок удару постраждали троє цивільних.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"22 травня 2024 року, об 11:50, військові рф нанесли авіаудар по селищу Північне м. Торецька. Засіб ураження поцілив по приватному сектору. Внаслідок атаки двоє чоловіків 50 і 68 років, а також 75-річна жінка отримали поранення різного ступеня тяжкості", – ідеться у повідомленні. 

Потерпілих з осколковими, мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами госпіталізували.

За попередніми даними, ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою. 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • У Покровську Донецької області в ніч на 22 травня окупанти влучили "Іскандером" у приватний будинок. Внаслідок удару загинуло двоє людей, ще двоє, у тому числі 10-річна дитина, зазнали поранень. 
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