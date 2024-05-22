Викрили шахраїв, які під виглядом посадовців міністерств ошукали фермерів на 2,5 млн грн

Викрили шахраїв, які прикидалися представниками одного із міністерств і ошукали фермерів з Житомирської та Кіровоградської областей на 2,5 млн гривень. Аферисти переконували аграріїв, що вони приймають рішення про інвестування на розвиток аграрного бізнесу.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

За легендою шахраїв, для отримання безповоротної грошової допомоги на суму 30 мільйонів гривень потрібно зібрати пакет документів для конкурсу, а щоб конкурс виграти – надіслати комісію у сумі 300-400 тисяч гривень, яку буде направлено на благодійність чи потреби армії.

Отримані кошти переводили на підконтрольні рахунки та обготівковували. Аби відтермінувати звернення потерпілих в поліцію, злочинці тривалий час вигадували причини затримки й обіцяли виконати свої зобов’язання по угоді. Після цього шахраї взагалі переставали відповідати на дзвінки.

Таким чином аферисти встигли ошукати українських фермерів більш ніж на два з половиною мільйони гривень.

Фото: Нацпол Нацпол викрив шахраїв, що ошукували фермерів

Фото: Нацпол Нацпол викрив шахраїв, що ошукували фермерів

"Оперативники Департаменту карного розшуку встановили особи злочинців — двох мешканців Київщини. У ході обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили здобуті злочинним шляхом кошти, підроблені печатки міністерства та документи, що мають доказове значення", – додали у Нацполі.

Слідчі Нацполіції повідомили їм про підозру в шахрайстві у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України), що карається позбавленням волі строком до восьми років. Наразі фігуранти перебувають під вартою.

На Дніпропетровщині засуджено учасників організованої групи, які ошукали родичів військових та волонтерів. Організатора групи засуджено до 9,5 років, а двох учасників – до 8,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.