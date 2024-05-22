Міносвіти пояснило, як отримати довідку про здобувача освіти під час мобілізації

Для отримання довідки здобувач освіти має звернутися до закладу, в якому навчається.

Міністерство освіти і науки пояснило, як отримати довідку про здобувача освіти під час мобілізації.

“Порядком проведення призову громадян на службу під час мобілізації, на особливий період передбачено отримання Довідки про здобувача освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), визначеної в Додатку 9. Така довідка буде формуватися в ЄДЕБО”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для отримання довідки здобувач освіти має звернутися до закладу освіти, в якому навчається. А вже заклад формуватиме довідки в ЄДЕБО та видаватиме їх студентам денної (дуальної) форми навчання.

Міносвіти зауважує, що нині триває робота над доопрацюванням програмного забезпечення ЄДЕБО для створення можливості закладам освіти формувати такі довідки. Міністерство обіцяє повідомити найближчим часом про реалізацію цієї функції та алгоритм отримання довідки.

Нагадаємо, нещодавно Міносвіти закликало виші та коледжі до низки важливих змін. Зокрема, йдеться про навчання з серпня і по суботах.