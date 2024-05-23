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З'явилися супутникові знімки з місця удару по російському ракетоносію "Циклон" у Криму

На одній із фотографій з місця влучання видно щоглу "Циклону", що стирчить з води. 

З'явилися супутникові знімки з місця удару по російському ракетоносію "Циклон" у Криму
Фото: скріншот

"Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки з місця удару по малому ракетному кораблю РФ "Циклон", який Сили оборони уразили в ніч 19 травня в порту тимчасово окупованого Севастополя.

На супутниковому знімку видно руйнування на місці влучання ракети, де знаходився малий ракетний корабель "Циклон", носій ракет "Калібр".

Аналітики Conflict Intelligence Team зазначали, що отримали від джерела фотографію з місця, на якій видно щоглу "Циклону", що стирчить з води. 

Непрямо про затоплення свідчить і наявність на місці рятувального катера, який можна побачити на супутникових знімках.

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